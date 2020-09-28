Есть ли аутизм у высокочувствительных людей?

Является ли высокая чувствительность аутизмом? В чем различия между этими явлениями? Предлагаем вам обзор исследования доктора Бианки Асеведо, опубликованного Андрэ Соло.

Новые исследования показывают, что разные виды чувствительности – это не одно и то же.

Если вы высокочувствительный человек (ВЧЧ), то вы наверняка уже знаете, что высокую чувствительность часто сравнивают с аутизмом. Это неожиданно – ведь признаки этих двух особенностей довольно разные. Однако общество относится к ним практически одинаково.

Аутизм сейчас всё больше рассматривают как здоровую особенность, а высокая чувствительность – и вовсе не расстройство, а черта, присущая почти двадцати процентам людей. Обе особенности обладают множеством преимуществ. В случае высокой чувствительности это будут эмпатия, сочувствие, творческий потенциал и интуитивная способность видеть связи там, где их упускают другие.

Однако их похожесть можно наблюдать и на более глубоком уровне. Например, и аутизм, и высокая чувствительность могут включать в себя ярко выраженную восприимчивость к окружающей среде. Любой высокочувствительный человек прекрасно понимает, что означают слова «мир слишком громкий», то же самое испытывают и многие аутисты, особенно в отношении стимулов, кажущихся другим «незначительными», например, когда текстура ткани касается кожи или возникает навязчивый звук.

Схожим образом и ВЧЧ, и люди с аутизмом склонны испытывать перегрузку из-за внешних стимулов. Например, аутистичные дети могут паниковать, впадать в истерику или «отключаться» в ответ на чрезмерную стимуляцию, и многие высокочувствительные дети делают то же самое при перевозбуждении, особенно если их родители не научили их, как избегать перегрузок.

Однако несмотря на эту схожесть, аутизм и высокая чувствительность – разные вещи. Более того, недавние исследования доказывают, что в них есть очень глубокие отличия, и что высокая чувствительность также не связана с различными расстройствами, такими как шизофрения и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Исследователи приходят к выводу, что высокая чувствительность – это нормальная и здоровая черта.

Приведём данные исследований и опишем их значение для высокочувствительных людей.

Что отличает аутизм от высокой чувствительности?

Научная работа, проводимая доктором Бианкой Асеведо из Института Нейробиологических Исследований при Калифорнийском Университете, включает в себя всесторонний анализ 27 документов, сравнивающих высокую чувствительность, аутизм и иные состояния (полный текст на английском доступен по этой ссылке). В работе термин «высокая чувствительность» фигурирует в виде своего научного определения: чувствительность сенсорной обработки (Sensory Processing Sensitivity, SPS или ЧСО).

Данная работа называет аутизм расстройством аутистического спектра (Autism Spectrum Disorder, ASD или РАС) и использует такой язык, который не понравился бы многим людям с аутизмом. Сразу упомяну популярную точку зрения о том, что аутизм обладает большим количеством преимуществ и его не стоит относить к расстройствам в принципе; довольно большое число исследований подтверждают это утверждение, имеются свидетельства того, что аутизм может коррелировать с высоким интеллектом.

Асеведо и её команда нашли три основных различия между ЧСО и аутизмом:

1. Аутизм связан с социальными нарушениями, а высокая чувствительность нет.

В исследовании Асеведо отмечается, что аутизм рука об руку идёт с так называемыми «социальными нарушениями». К ним относится сложность с установлением зрительного контакта, с узнаванием лиц, с реакцией на эмоциональные знаки других людей и с тем, чтобы отвечать взаимностью на намерения других (например, улыбаться в ответ тому, кто улыбнулся вам).

У людей с аутизмом социальные нарушения становятся явно заметны уже в возрасте 2-3 месяцев, они напрямую связаны с особенностями работы аутистичного мозга – в областях мозга, связанных с эмпатией, социальными сигналами и самоанализом, часто наблюдается сниженный отклик.

Одной из причин этого может быть язык тела, значительно отличающийся у аутистичных людей по сравнению с нейротипичными, и у них нет возможности «зеркалировать» достаточное количество людей с таким же языком тела, как у них самих, по сравнению с нейротипичными детьми. Другими словами, это так называемое «нарушение» может быть скорее недостатком необходимых возможностей, чем неотъемлемой чертой аутизма.

Для ЧСО или высокой чувствительности справедливо будет прямо противоположное. Высокочувствительные люди не демонстрируют социальных нарушений, напротив, они склонны интенсивно реагировать на социальные сигналы, выражение лица и намерения других людей. Похожим образом, те же области мозга, которые демонстрируют сниженный отклик у людей с аутизмом, часто бывают очень активными в случае ВЧ, которым присущ высокий уровень эмпатии, социальной осведомлённости и самоанализа.

2. Высокочувствительным людям социальные ситуации приносят (повышенное) удовлетворение.

В целом человеческим существам свойственно получать удовольствие от социального взаимодействия. Это побуждает нас устанавливать прочные связи с другими людьми, помогать друг другу и сотрудничать; в этом всегда был залог нашего выживания. ВЧЛ не являются исключением, они могут даже более активно реагировать на социальное взаимодействие, чем другие – их чувства могут варьироваться от спокойствия до полного восторга, если взаимодействие было позитивным.

Однако люди с аутизмом воспринимают социальное взаимодействие иначе. Исследование Асеведо подчёркивает, что для них при общении с другими нет достаточного ощущения удовлетворенности, спокойствия или других эмоций. Разговор с другим человеком может привлечь их внимание, но они необязательно сочтут его значимым. В исследовании сообщается, что этот факт дополнительно осложняет их способность адекватно реагировать на других людей.

В этом случае интерпретация имеет большое значение. Совершенно ясно, что аутистичные индивидуумы могут формировать и формируют глубокие и значимые отношения, как и другие люди. Различие лежит в том, насколько удовлетворительным они находят социальное взаимодействие само по себе. В то время как высокочувствительным оно приносит повышенное удовлетворение, аутистичным людям оно представляется менее удовлетворительным по своей природе.

3. Их мозг обрабатывает стимулы совершенно разным образом.

Учитывая то, что и ВЧ, и люди с аутизмом могут быть чрезмерно чувствительны к стимулам, нас не должно удивлять то, что у них в мозгу есть общие области повышенной активности. Речь идёт про области, относящиеся к вниманию и к реакции на стимулы (физической или психологической). Но на этом схожесть в мозговой активности и заканчивается.

Высокочувствительный мозг, например, демонстрирует уровни активности выше среднего в областях, связанных со спокойствием, гормональным балансом, самоконтролем и даже самоанализом (способностью обдумывать собственные действия и чувства и приходить к глубоким выводам по поводу них). Это сопровождается повышенным уровнем эмпатии и глубиной обработки информации, которые характерны для высокой чувствительности. Все эти черты либо положительные и полезные, либо могут быть хорошими или плохими в зависимости от ситуации.

Все они резко контрастируют с мозгом аутистов. Асеведо обнаружила, что он менее активен в областях, связанных со спокойствием, эмоциями и общительностью.

Высокую чувствительность ошибочно сравнивают с разными расстройствами

Высокую чувствительность часто – ошибочно – сравнивают также с различными психическими расстройствами. В первую очередь с шизофренией и ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). При поверхностном взгляде два этих состояния имеют мало общего (друг с другом или с высокой чувствительностью), но все они могут включать в себя повышенную чувствительность к сенсорным стимулам.

Асеведо с коллегами тщательно исследовали эти расстройства и выяснили, что ни одно из них не связано с высокой чувствительностью.

Начнём с того, что у шизофрении ещё меньше общего с высокой чувствительностью, чем у аутизма. Так же, как и при аутизме, при ней отсутствует повышенная эмпатия или самоанализ, присущие ВЧ, и в отличие от аутизма у неё почти нет ничего общего с ВЧ в плане активности мозга. (Добавлю, что, хоть это и не упоминается в исследовании, шизофрения без лечения практически неизбежно вызывает серьёзные проблемы в жизни и в отношениях данного человека, в отличие от высокой чувствительности).

ПТСР немного сложнее, потому что высокочувствительные люди могут быть сильнее подвержены риску развития ПТСР в результате какой-либо травмы. Однако пациенты с ПТСР не проявляют никакой повышенной активности в областях мозга, связанных со спокойствием, самоконтролем или социальной осведомлённостью, присущей высокочувствительным людям, они также страдают набором симптомов, которых нет у ВЧ без травмы. Нарушения в мозге человека, страдающего от ПТСР, например, часто влияют на его память и способность усваивать новую информацию. Эти способности – и возможность в целом обрабатывать информацию – являются сильными сторонами высокочувствительных людей.

Высокая чувствительность может быть эволюционным преимуществом

Понятно, почему исследователи ищут связи между различными чертами и расстройствами. В конце концов, все они включают в себя какой-либо вид повышенной чувствительности, поэтому имеет смысл проверить, действуют ли они в мозге таким же образом – особенно если это способно помочь людям.

Однако же в этом исследовании восхитительно то, что оно не только показало, что все эти явления не имеют ничего общего с высокой чувствительностью. Честно говоря, если вы знакомы с каким-либо ВЧ, вы сами наверняка могли это предвидеть.

Нет, гораздо интереснее, что ещё предполагает это исследование. Оно не просто говорит, что быть ВЧ – это «нормальное» или «здоровое состояние». Более того, на каждом шагу оно наталкивается на тот факт, что высокая чувствительность обладает значительными преимуществами. У высокочувствительных людей повышена активность в полезных областях мозга, это тесно связано с привлекательными чертами личности и даже с тенденцией к положительному, полезному и социально одобряемому поведению.

Я думаю, что заключение самого исследования говорит об этом лучше всего: «Мы предполагаем, что адаптивные стратегии ЧСО, включающие в себя эмпатию, осознанность, спокойствие и психологический и когнитивный самоконтроль, могут служить всему человечеству, облегчая глубокую интеграцию и запоминание информации о социуме и окружающей среде, что может в итоге способствовать выживанию, благополучию и сотрудничеству».

Другими словами, ваша высокая чувствительность может быть эволюционным преимуществом – тем, что помогает всему нашему человеческому виду.

Пост был изначально опубликован в сообществе ВЧ https://highlysensitiverefuge.com/.

Андрэ Соло (Andre Sólo)



Перевод Ирины Маценко



Редактура Надежды Шестаковой



Источник: https://www.psychologytoday.com/us/blog/highly-sensitive-refuge/201905/do-highly-sensitive-people-have-autism

Фото: photogenica.ru

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